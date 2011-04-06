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Tatlıses Almanya'ya gitti

İbrahim Tatlıses tedavisinin devamı için Almanya'ya gidiyor.

06 Nisan 2011 03:00

T24- İbrahim Tatlıses tedavisinin devamı için Almanya'ya gidiyor. Ünlü sanatçı sabaha karşı, 23 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’na götürüldü. Tatlıses Almanya'ya özel bir uçakla götürülüyor.

 İbo Şov programı çıkışında 14 mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak başından ağır yaralanan ve Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu oldu.

Hayati tehlikeyi atlatarak geçen hafta yoğun bakım servisinden çıkarılan Tatlıses, İstanbul Atatürk Havalimanı’na tedavi gördüğü hastanenin ambulansıyla götürüldü.
Sedyeyle taşınarak uçağa konulurken görevliler ve yakınları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Kendisini yolcu edenlerin elini sıkan Tatlıses’in sağ elindeki mendiliyle yüzünü sildiği an da objektiflere yansıdı.
Özel uçakla Almanya'nın Hamburg kentine uçan Tatlıses'in vücudunda düzelmekte olan kısmi felç  durumu yüzünden tedavisine orada devam edilecek.

Tatlıses'in Hamburg'ta tedavisini sürdüreceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden Türkiye'ye ne zaman dönüş yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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