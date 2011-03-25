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Politika

TATLISES AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 20:06

-TATLISES AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve halen hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'in AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için gerekli evraklar, bir akrabası tarafından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisine teslim edildi. Tatlıses'in amcasının oğlu Abdullah Tatlı, evrakları teslim etmeden önce ofisin önünde yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye yaptığı ziyaret sırasında verdiği talimat üzerine, Tatlıses'in adaylık başvurusu için gerekli tüm evrakı getirdiğini söyledi. Tatlı, Başbakanlık Ofisinden de arandıklarını dile getirerek, evrakları Başbakanlık Özel Kalemine teslim edeceğini belirtti. Tatlıses'in milletvekilliği aday adaylığı için evrakların önceden hazırlandığını dile getiren Tatlı, ''O saldırı olayı olmasaydı, ertesi gün yani pazartesi günü kendisi AK Parti İl Başkanlığına gidip müracaatını yapacaktı. Bu olay olunca kaldı tabii. Şimdi de Başbakanımızın emriyle geldik'' diye konuştu. Abdullah Tatlı, İbrahim Tatlıses'in İstanbul 3. bölgeden aday olmayı istediğini, ancak takdirin Başbakan Erdoğan'da olduğunu kaydetti. Açıklamanın ardından Tatlı, İbrahim Tatlıses'in evraklarını teslim etmek üzere görevlilerce çalışma ofisine alındı.

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