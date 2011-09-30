Tatlıses: 300 bölüm dizi olur!

T24 - İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinin ardından çıkan haberleri yalanladı. "Ayşegül Hanım benimle param için evlenmedi" dedi.





Geçtiğimiz akşam Ayşegül Yıldız ile sürpriz bir şekilde evlenen İbrahim Tatlıses, evliliği hakkında çıkan haberlerden sonra ilk kez bir açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yazılan senaryolar 300 bölüm dizi olur. Konuşulan konulardan ne benim ne de Ayşegül Hanım’ın haberi var. Seyredip gülüyoruz. Yaptığımız evliliğe saygı duyulmasını ve daha fazla senaryo üretilmemesini rica ediyorum. Basında yazıldığı gibi ne Ayşegül Hanım’ın benim paramda gözü var ne Ayşegül Hanım evlilik için şart koşmuş ne de Damla Hanım Ayşegül Hanım yüzünden kovulmuştur. Kovuldu kelimesi çok çirkin. Ve hiç yakışmamıştır. Damla Hanım 9 yıllık çalışma hayatında her türlü işimde yardımcı olmuş ve elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Karşılıklı konuşup helalleşerek iş ilişkimizi bitirdik. Bu saatten sonra evliliğimizle ilgili konuşulanlara ve yazılanlara dikkat edilmesini ve hiç kimsenin incitilmemesini önemle rica eder, saygılarımı sunarım."







