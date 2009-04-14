Tatlı yemekten vazgeçin

Yediğiniz tatlı yiyeceklerin vücudunuzda ne gibi hasarlara yol açtığını biliyor musunuz?



*Kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden oluyor. Kan şekerinin ani iniş çıkışlara uğraması ruhsal dengesizliklere, baş ağrısına, tatlı ve acıkma krizlerine yol açıyor. Kısır döngü gibi yedikçe daha çok istenen şeker ve şekerli besinlerin kriz atakları birbirini izliyor.



*Diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskini artırıyor. Kan şekerini ani yükselten ve glisemik indeksi yüksek besinlerle beslenenler daha kolay şişmanlıyor. Araştırmalar da bu kişilerin kalp ve şeker hastalığına yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor.



*Bağışıklık sistemini çökertebilir. İnsanlar üzerinde şeker ve bağışıklık sistemi ilişkisini inceleyen çalışmalara az rastlansa da deneyler şekerin bağışıklık sistemini baskıladığını gösteriyor. Mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte şekerli besinlerdeki şeker ve mayanın metabolizmada fazlaca yer alması, vücudun enfeksiyonlara daha açık olmasına neden oluyor.



*Krom yetersizliğine neden olabiliyor. Metabolizmadaki temel görevi kan şekerini dengelemek olan krom minerali, beslenme alışkanlıklarında fazlaca rafine karbonhidrat ve şeker olanlarda eksikliğe uğruyor. Yapılan araştırmalar aşırı tatlı yiyenlerin yüzde 90’ının krom itibariyle yetersiz beslendiğini ortaya çıkarıyor.



*Fazla tatlı yemek yaşlandırıyor. Anti-aging çabasının aksine şeker ve şekerli besinlerin vücutta yarattığı tahribat göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Kana karışan şeker, ortamdaki proteinle birleşerek yeni moleküler yapılar oluşturuyor ve bu yapılar, dokuların deri elastikiyetini azaltıyor. Kan şekerindeki yükselişle insülin seviyelerindeki artışa bağlı olarak da yaşlanmayı hızlandırıyor.



*Aşırı şeker insanı yağlandırıyor. İnsülin hormonunun asıl görevi kandaki şekeri enerji olarak kullanılmak üzere hücre içine sokmasıdır. Ama yanlış beslenme, kan şekerinde büyük dalgalanmalar insülinin aşırı salgılanmasına ve vücudun gereğinden fazla yağlanmasına sebep olabilir.



*Diş çürümelerine neden olur. Şeker ve şekerli besinler, diş çürümelerine en fazla neden olan besinler arasında yer alıyor. Diş ve diş etlerindeki kronik enfeksiyonlar, koroner arter hastalıklara yatkınlığı arttırıyor.



*Stresi artırır. Strese girdiğimiz anda vücudun koruma içgüdüsüyle salgıladığı stres hormonları acil durumlar dışında kan şekerinin çok düştüğü durumlarda da salgılanıyor. Örneğin; bir dilim çikolatalı pasta yedikten sonra kan şekerindeki ani yükseliş akabindeki düşüşe bağlı olarak salgılanan adrenalin, epinefrin ve kortisol kişilerin kendilerini tedirgin ve huzursuz hissetmelerine neden olabiliyor.



*Besin yetersizliklerine neden olabilir. Çalışmalara göre fazla şeker tüketenlerde A, C, B 12 ve folat vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demirin eksikliği gözleniyor.









