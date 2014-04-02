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Tatilini Bodrum'da yapan Kate Moss ay yıldızlı broşla Londra gecelerinde

Tatilini Türkiye'de geçiren ünlü model Kate Moss, Londra'da katıldığı bir partide ay yıldızlı broşuyla dikkat çekti

02 Nisan 2014 16:31

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki akşam dünya sosyetesinin gittiği West End'deki bir partide top model Kate Moss (40), göğsündeki ay-yıldızlı broşla dikkat çekti.

Amerikalı Otelci Andre Balazs, Hollywood’daki Chateau Marmont ve New York’taki The Mercer otellerinin ardından Londra’da açtığı Chiltern Firehouse için bir parti verdi. Partiye Kate Moss dışında Naomi Campbell, Lilly Allen, James Middleton ve Donna Air gibi isimler katıldı. Kate Moss’un eşi Jamie Hince de, top modeli partide yanız bırakmadı. Tatilini Bodrum’da geçiren ünlü İngiliz modelin, Türkiye’yi tanıtıcı bir broş takması merak konusu oldu.

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