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Tatilin yedinci gününde 8 ölü, 86 yaralı ANKARA (A.A)

02 Eylül 2011 21:35

-Tatilin yedinci gününde 8 ölü, 86 yaralı ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yedinci gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, bugün saat: 18.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. Tatilin başladığı 27 Ağustos gününden bugüne kadar 109 kişi hayatını kaybetti, 660 kişi yaralandı. Trafik kazalarının bilançosu şöyle:                          ÖLÜ      YARALI  27 Ağustos Cumartesi :   15        128 28 Ağustos Pazar :       20         84 29 Ağustos Pazartesi:    23        122 30 Ağustos Salı :        13         62 31 Ağustos Çarşamba:     11         62 01 Eylül   Perşembe:     19        116 02 Eylül   Cuma:          8         86  (Saat: 18.00'a kadar)

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