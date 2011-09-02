-Tatilin yedinci gününde 8 ölü, 86 yaralı ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yedinci gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, bugün saat: 18.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. Tatilin başladığı 27 Ağustos gününden bugüne kadar 109 kişi hayatını kaybetti, 660 kişi yaralandı. Trafik kazalarının bilançosu şöyle: ÖLÜ YARALI 27 Ağustos Cumartesi : 15 128 28 Ağustos Pazar : 20 84 29 Ağustos Pazartesi: 23 122 30 Ağustos Salı : 13 62 31 Ağustos Çarşamba: 11 62 01 Eylül Perşembe: 19 116 02 Eylül Cuma: 8 86 (Saat: 18.00'a kadar)