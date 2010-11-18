-TATİLİN TADI DÖNÜŞ YOLUNDA KAÇTI BOLU (A.A) - 18.11.2010 - Doğal güzelliğiyle büyüleyen Abant Tabiat Parkı'nda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nı Abant'ta tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Abant Milli Parkı'na gidiş yolunda araç yoğunluğuna neden oldu. Abant gişelerinden itibaren yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşurken, bazı vatandaşlar araçlarında beklerken bazıları da yürüyerek Abant'a gitti. Gişeler önünde bekleyen vatandaşlar, bayram dolayısıyla gerekli önlemlerin alınmamasından yakındı.