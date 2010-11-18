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Yaşam

TATİLİN TADI DÖNÜŞ YOLUNDA KAÇTI BOLU (A.A)

18 Kasım 2010 18:06

-TATİLİN TADI DÖNÜŞ YOLUNDA KAÇTI BOLU (A.A) - 18.11.2010 - Doğal güzelliğiyle büyüleyen Abant Tabiat Parkı'nda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nı Abant'ta tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Abant Milli Parkı'na gidiş yolunda araç yoğunluğuna neden oldu.  Abant gişelerinden itibaren yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşurken, bazı vatandaşlar araçlarında beklerken bazıları da yürüyerek Abant'a gitti. Gişeler önünde bekleyen vatandaşlar, bayram dolayısıyla gerekli önlemlerin alınmamasından yakındı.

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