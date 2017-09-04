Tatilin son gününü denizde geçirdiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki tatilciler Kurban Bayramı\'nın son gününü de plajlarda geçirdi.

32 derecelik sıcaktan bunalan ve 10 günlük tatilin son gününü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili\'ne akın etti. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin tadını ise yine en çok çocuklar çıkardı. Büyükleri ise sahilde kitap okudu, yürüyüş yaptı.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kent merkezinde sıcaklık 32 derece, nem oranı yüzde 60, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Yetkililer hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de 32 ile 34 derece arasında olacağını söyledi.



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