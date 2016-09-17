Tatilin 7 gününde 100'den fazla kaza; 60 ölü, 371 yaralı!

Kurban Bayramı’nda tatilin 7’nci gününde yurt genelinde meydana gelenlerle birlikte toplam trafik kazası sayısı 103’ü bulurken, ölenlerin sayısı 60’a, yaralı sayısı da 371’e yükseldi.

DHA'nın haberine göre göre, kazaların günlere göre dağılımı şöyle:

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 10 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 21 kazada 13 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci günü olan 11 Eylül Pazar günü meydana gelen 13 kazada ise 11 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Tatilinin 3’üncü günü ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 12 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 14 kazada ise 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Tatilinin 4’üncü günü ve Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 13 Eylül Salı günü meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Tatilin 5’inci, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 14 Eylül Çarşamba günü meydana gelen 10 kazada 6 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Tatilin 6’ncı, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü meydana gelen kazalarda 9 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Tatilin 7’nci günü 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’ye kadar meydana gelen 32 kazada 8 kişi öldü, 116 kişi yaralandı.

Bugünkü kazalar, Elazığ, Mersin, Konya, Edirne, Tokat, Adıyaman, Muğla, Antalya, Bitlis, Düzce, Kırıkkale, Isparta, Zonguldak, Sivas, Bolu, Şanlıurfa, Çankırı, Trabzon, Bursa, Van ve Bilecik’te meydana geldi.