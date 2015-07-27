Tatile için plaj kapattıran Suudi Kral, Fransızları isyan ettirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Fransa tatilinde kaldığı villanın yakınındaki plajın bir bölümünü kapattırmasına, Fransızlar büyük tepki gösterdi.

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'nın gündeminde Kral Selman'ın yaptığı tatil var. Beraberindeki bin kişiyle Vallauris bölgesine gelen Selman için gittiği plajın bir bölümü kapatıldı.

Duruma Fransızlar sert tepki gösterdi. 100 binden fazla kişi dilekçe yazarak durumdan şikayetçi oldu.

Kral'ın tatil süresince ikamet edeceği villadan plaja inen bir asansör inşa edilmesi de tepki çekti.

Vallauris Belediye Başkanı, izinsiz inşaatı Cumhurbaşkanı François Hollande'a şikayet etti.

Suudi Arabistan Kralı'nın bölgeye gidişinden önce geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kral Selman, yakın çevresindeki 300 kişiyle villada ikamet edecek. Geri kalan 700 kişiyse otellerde konaklayacak.

Suudi Kral'ın tatilin en az üç hafta sürmesi bekleniyor.