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Tatile gidenlerin evlerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da bayram tatile giden ailelerin evlerine girip hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı

04 Eylül 2017 15:30

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da bayram tatile giden ailelerin evlerine girip hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde A.U., E.A. ve Ü.A., Kurban Bayramı\'nda tatile giden ailelerin evlerini tespit etti. Evlere giren 3 hırsız, para, ziynet eşyası ve çeşitli malzemeler çaldı. Tekirdağ polisi yaptığı çalışmada hırsızların kimliklerini ve kullandıkları otomobili belirledi. Hırsızların İstanbul\'a doğru kaçtığını belirleyen polis, takibe alıp \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan otomobil Çorlu İlçesi kavşağında durdurularak içindeki 3 kişi gözaltına alındı. Hırsızların üzerlerinde yapılan aramada evlerden çaldıkları belirlenen 24 bin lira ele geçirildi. Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen A.U., E.A ve Ü.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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