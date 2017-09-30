Tatile gelen 2 Rus turist yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde tatil yapan Rus 68 yaşındaki Olga Morozova kalp krizi sonucu ölürken, aynı ülke vatandaşı 73 yaşındaki Irina Lıvanskaia ise, denizde boğuldu.

Rusya\'dan Serik\'e bağlı Belek turizm merkezine tatile gelen Olga Morozova, dün öğle saatlerinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanarak otel yönetiminden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından Morozova\'yı ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi\'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Morozova, kurtarılamadı.

DENİZDE BOĞULDU

Belek\'te bir otelde tatil yapan Rus Irına Lıvanskaia da dün öğle saatlerinde sahilde denizde girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Irına Lıvanskaia sahildekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Irına Lıvanskaia, daha sonra ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi\'ne götürüldü. Lıvanskaia, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olga Morozova ve Irına Lıvanskaia\'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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