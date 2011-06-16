-TATİLE 1 GÜN KALDI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci, yarın karne alacak. Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül 2010'da başlamış, öğrenciler 28 Ocak-14 Şubat 2011 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapmıştı. İlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezun olmanın yanı sıra, yaz tatilinde her yıl olduğu gibi sınava girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak. Lise son sınıf öğrencilerinin bazıları, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının sona erdiğinin ertesi gün ve pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleştirme Sınavları'na katılacak. İlköğretim öğrencilerinden 7. sınıflar 5 Haziran'da, 8. sınıflar ise 4 Haziran'da Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılmıştı. İlköğretim 8. sınıfların katıldığı SBS sonuçları 7 Temmuz'da, ilköğretim 7. sınıfların sınav sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Okula yeni başlayacak anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri 12-16 Eylül'de ''uyum programı''na alınacak.