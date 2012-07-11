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Sağlık

Tatilde ucuz güneş gözlüğü kabusu

Aldığı gözlükte kullanılan plastik malzeme Musson’ın yüzünde alerjiye neden oldu

11 Temmuz 2012 21:51

Beş liraya aldığı güneş gözlüğü İspanya’da tatil yapan İngiliz turist Laura Musson’ın hayatını kabusa çevirdi.

Aldığı gözlükte kullanılan plastik malzeme Musson’ın yüzünde alerjiye neden oldu. Burnu ve gözleri tamamen şişen genç kızın yüzü ailesinin bile tanıyamayacağı hâle geldi.
 
Aldığı ucuz gözlüklerin tatilini berbat ettiğini ifade eden Laura Musson, ‘okulumun bitmesini kutlamak için İspanya’ya gitmeye karar vermiştim ancak 2 Euro’ya satın aldığım gözlük, tatilimi kabusa çevirdi’ dedi.
 
İlk olarak tatilini geçirdiği Mallorca adasındaki bir hastaneye başvuran talihsiz genç kız, daha sonra tatilini yarıda keserek ülkesi İngiltere’ye geri döndü.
 

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