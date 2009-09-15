Tatilde hasta geçirilen günler patrondan istenecek

Avrupa Adalet Divanı, izinliyken hastalanan çalışanların, bu süreyi ‘yıllık izin' yerine hastalık izni'olarak saydırabileceklerine karar verdi.
İspanya’da çalışan Francisco Pereda’nın izin dönemini hastalanarak
geçirmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı kararını açıkladı. Daily
Telegraph gazetesinin, manşetten verdiği karara göre Avrupa Adalet
Divanı’nın kararıyla, artık hasta geçirilen tatil günlerinin işverenden
talep edilebileceğini bildirdi. İspanya’daki bir dava üzerine alınan
karar, Avrupa Çalışma Saatleri Yönergesi’ne taraf olan tüm ülkeleri
bağladığı belirtildi. Kararın ardından, İngiltere ve diğer Avrupa
ülkelerinde bu uygulamanın dürüst olmayan çalışanlar tarafından
istismar edilebileceği tartışılmaya başlandı.
İngiliz gazetesi, açıklanan son kararla birlikte, yönergeyle ilgili
eleştirilere bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı. Stajyer
doktorların hastanelerdeki çalışma saatlerini haftada 48 saatle
sınırlayan yönergeyi, fazla mesai yaparak daha fazla para kazanmak
isteyen çalışanlar da eleştirdi.