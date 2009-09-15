Tatilde hasta geçirilen günler patrondan istenecek

Avrupa Adalet Divanı, izinliyken hastalanan çalışanların, bu süreyi ‘yıllık izin' yerine hastalık izni'olarak saydırabileceklerine karar verdi.



İspanya’da çalışan Francisco Pereda’nın izin dönemini hastalanarak geçirmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı kararını açıkladı. Daily Telegraph gazetesinin, manşetten verdiği karara göre Avrupa Adalet Divanı’nın kararıyla, artık hasta geçirilen tatil günlerinin işverenden talep edilebileceğini bildirdi. İspanya’daki bir dava üzerine alınan karar, Avrupa Çalışma Saatleri Yönergesi’ne taraf olan tüm ülkeleri bağladığı belirtildi. Kararın ardından, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bu uygulamanın dürüst olmayan çalışanlar tarafından istismar edilebileceği tartışılmaya başlandı.

İngiliz gazetesi, açıklanan son kararla birlikte, yönergeyle ilgili eleştirilere bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı. Stajyer doktorların hastanelerdeki çalışma saatlerini haftada 48 saatle sınırlayan yönergeyi, fazla mesai yaparak daha fazla para kazanmak isteyen çalışanlar da eleştirdi.