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Yaşam

Tatil.com'dan çocuklu ailelere 23 Nisan sürprizi

23 Nisan denildiğinde ilk akla gelen çocuk bayramı olsa da hepimize tatili çağrıştırıyor. Tatil.com'da bu düşünceden yola çıkarak özellikle 23 Nisan'da tatil yapmak isteyen aileleri bir araya getiriyor

11 Nisan 2013 20:18

Tatil.com'dan 23 Nisan sürprizi... Tatil.com 8 Nisan- 22 Nisan arası yapılacak rezervasyonlara özel 0 - 14 yaş çocuklara ücretsiz tatil kampanyası yapıyor.

22 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm erken rezervasyonlarda 8 Nisan - 31 Ekim arası konaklamalar 0-14 yaş arası tek çocuk için ücretsiz olacak.

Tatil devi Metglobal bünyesindeki www.tatil.com 23 Nisan Bayramı'nı tatil şenliğine dönüştürüyor. Yaptığı özel kampanyalar ile hem aileleri mutlu ediyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

www.tatil.com Deniz, kum ve güneşin keyfini çocukları ile çıkarmak isteyen ailelere sürpriz kampanyalar sunuyor.

 

Tatil.com ekonomik aile tatilleri sunuyor...

 

23 Nisan denildiğinde ilk akla gelen çocuk bayramı olsa da hepimize tatili çağrıştırıyor. Tatil.com'da bu düşünceden yola çıkarak özellikle 23 Nisan'da tatil yapmak isteyen aileleri bir araya getiriyor.

22 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm erken rezervasyonlarda 8 Nisan- 31 Ekim arası konaklamalar 0-14 yaş arası tek çocuk için ücretsiz olacak.

 

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