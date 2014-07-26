Tatilcinin yüzde 15'i sandık dedi

Türkiye ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak olan ve ilk kez halkın seçeceği Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmişken, yaşadığı ilde oy kullanmak için tatilinden fedakarlık eden ve erteleme yoluna giden tatilcilerin oranı yüzde 15'lerde.

Wall Street Journal'da yer alan haberde Cumhurbaşkanı adayları oy oranlarını artırmak için il il gezmeye devam ederken, seçmenin sandık ve tatil arasında yapacağı seçim, seçimin sonucunu da büyük ölçüde etkileyecek. Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden Jolly Tur'un verilerine göre bu yıl 10 Ağustos'ta yapılan rezervasyonlar, bir önceki yıl aynı günden daha yoğun. Yani daha fazla kişi o tarihte tatilde olacak. Ancak 10 Ağustos tarihindeki tatil talebi bir önceki ve bir sonraki günle karşılaştırıldığındaysa, arada yüzde 15'lik bir düşüş göze çarpıyor. Yani seçim günü oteller bir gün önce ve sonrasından yüzde 15 boş olacak gibi görünüyor.

Atlas Jet: Kıbrıs'ta düşüş var

Atlas Jet'in uçak rezervasyonları da buna benzer bir tablo ortaya koyuyor. Atlas Jet'e göre seçim döneminde Bodrum, Dalaman, ve İzmir'e yönelik uçuşlarda doluluk yüzde 65'in altına inmiyor. Bunda dış talebin de etkili olabileceğini ifade eden Atlas Jet yetkilileri daha çok yerli turistin tercih ettiği Kıbrıs yönüne tatil tercihindeyse seçim günlerinde bir azalma olduğunu ifade ediyor. "Normalde bu dönemlerde yüzde 78-80'lerde olan doluluk oranları yüzde 60-65'lere inmiş. Bu seçimin yansıması olabilir" diyorlar.

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