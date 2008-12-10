Tatilciler dönüşte kar ve buza dikkat

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yurdun önemli bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurt genelinde büyük oranda düşüş göstermesi nedeniyle özellikle yollardaki muhtemel buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun batı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçeleri ile akşam saatlerinde Muğla ve Aydın çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde; iç bölgelerde yoğun olmak üzere, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.



Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batı kesimleri çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne ile Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit çevreleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde sis görülecek.



Ege Bölgesi: Kıyıları ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları (İzmir ve Dikili çevreleri) ile akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis görülecek.



Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Göller yöresinde sis görülecek.



İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde yoğun sis görülecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yoğun olmak üzere bölge genelinde sis görülecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis görülecek.



Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde batısı başta olmak üzere bölge genelinde sis görülecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeyinde sabah saatlerinde sis görülecek.



Öte yandan, yollardaki buzlanmaya karşı ve sabah saatlerinde iç bölgelerde yoğun olmak üzere, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.



