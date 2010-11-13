Tatilciler dikkat! 30 kilometrede bir radar var

T24 - Kurban Bayramı’nı da kapsayan 9 günlük tatil boyunca trafik polisleri izin yapmayacak, denetimler de üst düzeye çıkarıldı.



Polis, 30 kilometre aralıkla radar kontrolü yapacak. Yolcu otobüsleri terminal çıkışında kontrol edilecek. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 13- 21 Kasım tarihlerinde alınacak trafik önlemleri hatırlatıldı ve görevlilerin dikkat etmesi gereken konular sıralandı:



Radar kontrolü artacak

Trafik polisleri, 13-21 Kasım tarihleri arasında maç, konser, toplantı gibi programlarda görevlendirilmeyecek.

Bayram boyunca şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında görevlendirilecek motorize ekiplerde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek.

Radarlı hız tespit ekipleri, özellikle hızdan kaynaklanan bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve hız denetimi başta olmak üzere, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri gibi denetim konularına ağırlık verecek.

Radar kontrolleri her 30 kilometrede bir olacak şekilde yapılacak. Hız kuralını ihlal edenlere ceza uygulanacak.

Yakalanma riskini artırmak için trafik denetiminde görevli personelin en az yüzde 10’u sivil olarak görev yapacak.

Yorgun sürücüler araçtan indirilip dinlendirilecek. Aracın içi en az 10 dakika süreyle havalandırılacak.

Emniyet kemeri uygulaması çok sıkı denetlenecek. Kemer takmayan sürücü ve yolcuya para cezası uygulanacak.

Görevlilerin kılık ve kıyafetleri ile ekip otolarının temiz, düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterilecek, sürücülere hitap edilirken saygılı ve kararlı olunacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmaya girilmeyecek.



Sürücüler dikkat

Sürücü uykusuz yola çıkmamalı.

Yola çıkmadan önce aracının bakımını muhakkak yaptırmalı.

3 milimetrenin altında derinliği olan lastikle yola çıkılmamalı ki, buna stepne de dahil.

Seyir sırasında sık sık mola vermeli. Dikkati dağıldığı zaman beklemeksizin mola vermeli.

Seyir sırasında yüksek sesle müzik, yolcularla iletişim fazlalığı gibi dikkat dağıtacak şeylerden uzak durulmalı.

Aşırı yolcu, eşya bulunmamalı.

Bayram nedeniyle trafik yoğunluğu artacağı için belirlenen hız limitlerinin de altında seyir yapılmalı.

Özellikle varılacak noktaya yaklaşıldıkça sürücüler bilinç dışı hız artırmaya başlıyor, buna dikkat edilmeli.

Karayollarındaki tehlikeli noktalar olarak görülen bölünmemiş yol, köprü ve alt geçitlerde daha dikkatli olunmalı.



Bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin başladığı dün akşam saatlerinde tatil için yurt içi ve yurt dışına gidecek vatandaşlar yollara düştü. Şehir içinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali’nde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Feribot ve araba vapuru seferleri arttırıldığı için fazla yoğunluk yaşanmadı. Birçok tatilcinin bu sabahtan itibaren yola çıkması bekleniyor.

