-TATİLCİ BAYRAMDA "YURT DIŞI" DEDİ ANTALYA (A.A) - 10.11.2010 - Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması tatilcileri yurt dışına yönlendirdi. Yurt dışı ve yurt içi tatil organizasyonları yapan Jolly Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle tatile çıkacak kişi sayısının fazla olduğuna dikkati çekti. Özellikle yurt dışı turlara büyük talep olduğuna işaret eden Vardar, ''Yurt dışına talep geçen bayramlara göre 2-3 kat arttı. Jolly Tur olarak şu ana kadar 7 bin kişiye yurt dışı tatil turu verdik. Türkiye genelinde en az 100 bin kişi yurt dışına tatile çıkacak'' dedi. Yurt dışı turların dolması nedeniyle diğer tatilcilerin iç pazara yöneldiğini vurgulayan Vardar, Türkiye'nin güneyindeki otellerin yanı sıra KKTC'deki otellere de ilginin fazla olduğunu söyledi. Vardar, tatilcilerin iç turizmde Kurban Bayramı'nda özellikle sanatçılı oteller ile SPA'sı olan otelleri tercih ettiğine dikkati çekti. -ALTERNATİF TATİL SEÇENEKLERİ ÇOK- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatilin cazibeli hale geldiğini dile getirdi. Barut, şunları kaydetti: ''Bayram tatilinin 9 gün olması tatilcilere alternatif tatil olanakları sağladı. Bu uzun süre bayram tatil trafiğini artırdı. Bu bayramda yurt dışına ilgi çok fazla. Yurt içinde de tatil yapmak isteyenler için çeşitli olanaklar var. Türkiye'nin güneyinde sanatçılı oteller ile SPA otelleri ilgi görürken, Ege, Kapadokya, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa'daki otellere de talep yüksek. Bu sevindirici. Turizm sezonunun son zamanlarında oteller iyi bir dönem geçirecek.'' -ANTALYA'DA SONBAHAR BEREKETİ YAŞANIYOR- Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman da, turizm sezonunun son günlerinin yaşandığı Antalya bölgesinde kurban bayramı ile birlikte canlılık yaşandığını bildirdi. ''Antalya bayramda sonbahar bereketi yaşayacak'' diyen Hacısüleyman, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle Antalya'da iç turizmin hareketlendiğini söyledi. Antalya'da bayramda özellikle sanatçılı oteller ile çeşitliliği fazla olan SPA otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını bildiren Hacısüleyman, Kurban Bayramı tatilinin turizm sezonunun az da olsa uzamasına vesile olduğunu sözlerine ekledi.