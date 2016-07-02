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Tatil yoğunluğu nedeniyle Atatürk Havalimanı'na 100 ek uçak seferi konuldu

9 günlük bayram tatili sebebiyle havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor

02 Temmuz 2016 13:45

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle Atatürk Havalimanı'na 100 ek  uçak seferi konuldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini yurt dışı ve yurt içindeki tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular Atatürk Havalimanı akın etti. Yoğunluk nedeniyle başta Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminal girişlerinde ve check-in kontuarları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Görevliler yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle Türk Hava Yolları yolcularının uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olması konusunda uyarıda bulundu. Bu arada bayram tatili nedeniyle havayolu şirketleri artan talep üzerine 100 ek sefer koydu.
 

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