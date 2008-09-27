Tatil için vizeye 2 milyon Euro ödedik

Tatil, iş ve eğitim için Avrupa’nın yolunu tutan Türkler, 27 Avrupa ülkesine ayda 1 milyon 250 bin Euro vize parası ödüyor. Ancak bu rakamlar bayram tatilleriyle artıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla başta İtalya, İspanya ve Fransa’ya gitmeyi planlayan 50 binden fazla tatilci eylül ayı boyunca 2 milyon Euro vize parası ödedi.



Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatilciler daha çok Avrupa turlarını tercih etti. Bu bayram tatili için 50 binden fazla kişi dünden itibaren yurtdışına çıkmaya başladı. 300 Euro’dan başlayıp 900 Euro’ya kadar çıkan turlara katılan tatilciler, bu ay 2 milyon Euro da vize parası ödedi. Avrupa’ya gitmek isteyen Türklerin her ay 1 milyon 250 bin Euro vize parası ödediğine dikkat çeken Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı Harun Gümrükçü, "Bu rakamlar bayram tatilinin bulunduğu aylarda artıyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte bu rakamın 2 milyon Euro’ya ulaştığını tahmin ediyorum" dedi.



Yılda 15 milyon Euro



İş, tatil ve eğitim için yurtdışına çıkan Türklerin 27 Avrupa ülkesine yılda 15 milyon Euro’dan fazla vize parası ödediğini söyleyen Harun Gümrükçü, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkler en çok Almanya vizesi için para ödüyor. Almanya’yı İngiltere izliyor. Ayda ortalama 1 milyon 250 bin Euro vize parası ödeniyor. Ancak bu rakamlar bayram tatillerinin olduğu aylarda daha da artıyor. Bu tatillerde de İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler ön plana çıkıyor."



Yüzde 85 artış var



Geçtiğimiz yıla göre satışlarında yüzde 85’lik artış kaydedildiğini söyleyen Pronto Tour Genel Müdürü Ali Onaran, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bayram tatili için satışlarımız çok iyi gidiyor. Geçtiğimiz yıla göre satışlarımızda yüzde 85 artış var. Uzun süreli turlar çok tutuyor. Bu bayram tatili turları için Japonya, Singapur ve Çin gibi ülkelere de satışlar yaptık. Sanırım daha çok yaz tatili yapamayanlar bu uzun süreli turlara ilgi gösteriyor. Tatile girilecek haftada ise daha çok vizesiz ülkelere olan tur paketleri satılıyor. Bu yıl 50 bin kişinin tatil için yurtdışına çıkacağını tahmin ediyorum. Sadece bizim tur şirketimiz 7 bin kişiyi yurtdışına gönderiyor."



İkiye katlayacak



Bu yıl yurtdışı tatillerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Etstur Yurtdışı Turlar Müdürü İbrahim Cenk Okumuş, şu bilgileri verdi: "Bu yıl Avrupa turları tavan yaptı. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İspanya turlarına büyük ilgi vardı. Bayram tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte bu rakamlar geçen yılı ikiye katlayacak. Vizelerde çok fazla sıkıntı yaşamadık. Çünkü artık tatilciler bilinçlenmeye başladı. Belgelerini eksiksiz tamamlıyor."



Rakamlarla vize uygulamaları



134 ülke Türklere vize uyguluyor.



Vize için yılda 15 milyon Euro ödüyoruz.



Bu rakamlar günde 15 bin YTL’ye ulaşıyor.



Almanya Büyükelçiliği’ne vize için yılda 250 bin başvuru yapılıyor.



İngiltere’ye 70 bin kişi başvuruyor.



Fransa Büyükelçiliği’ne ise yılda 60 bin kişi gidiyor.



Tatilde Venedik turlarına büyük ilgi var



Yaz tatilinden yeni çıkılmış olmasına rağmen Antalya bölgesine de büyük ilginin olduğunu vurgulayan Jolly Tur Yurdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin, şöyle konuştu: "Bu yıl İtalya, özellikle Venedik turlarına büyük bir talep var. Bunun yanı sıra İspanya ve Fransa turları da İtalya’yı takip ediyor. Vizesiz ülkelere yapılan turlar daha çok son günlerde netlik kazanıyor. Ancak Tunus ve Fas gibi ülkelere talepler almaya başladık bile. Yurtiçi Turlara bakılınca Antalya’da otel fiyatları çok düştü. Bununla birlikte kültür turları da hız kazandı. Ayvalık, Bozcaada gibi bölgelere de tatilcilerden büyük bir ilgi var."



