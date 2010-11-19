-TATİL DÖNÜŞÜ ÇİLEYE DÖNMESİN BOLU (A.A) - 19.11.2010 - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil merkezlerinde giden vatandaşların dönüş yolculuğu başlarken, Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sürücülerin dikkatli seyretmelerini istedi. D-100 karayolu ve TEM Otoyolunu kullanan vatandaşlar, zaman zaman araç yoğunluğuna neden oluyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, güzergahta gerekli önlemlerin alındığını belirterek, sadece polisin tedbir almasının yetmeyeceğini, sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yorgun ve alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerinin aşılmaması, uzun süreli araç kullanılmaması, araçlarda fazla yük bulunmaması konularında uyarılarda bulunan yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Yetkililer, dönüşlerin son güne bırakılmamasını istedi.