Tatil dönüşleri trafiği alt üst etti

T24 - Dokuz günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü nedeniyle şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik çilesine Ulaştırma Bakanlığı’ndan önlem geldi. Kurban Bayramı’nın son günü saat 24.00’te biten ücretsiz geçiş uygulaması pazartesi saat 03.00’e kadar yeniden ücretsiz hale getirildi. Tatil dönüşü adreslerinden biri de İstanbul Otogarı.. Otogar çevresinde trafik adım adım ilerliyor.







Dün akşam saatlerinden itibaren TEM otoyolu ile D-100 ve D-130 karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafikten bunalan bazı sürücüler hem dinlenmek hem de yolun açılmasını beklemek için mola verdi. TEM otoyolunun Düzce -Sapanca mevkisi ve Bolu kesimi de yoğunluktan nasibini alan yerler arasındaydı. Yalova Topçular ile Gebze Eskihisar arasında 13 feribotun aralıksız sefer yapması da buradaki yoğunluğu engelleyemedi. Özellikle Ankara-İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürdü.

Ücretsiz geçiş uzatıldı



Tatil dönüşü yollarda yaşanan trafik çilesine Ulaştırma Bakanlığı’ndan önlem geldi. Kurban Bayramı’nın son günü saat 24.00’te biten ücretsiz geçiş uygulaması dün gece saat 22.45 itibariyle uzatıldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, araç yoğunluğunun azalması için köprüler ve otoyol gişelerinin pazartesi saat 03.00’e kadar yeniden ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

Bolu'da 7 günde 24 kaza



13-20 Kasım 2010 tarihleri arasında Bolu'daki otoyol ve D-100 karayolunda bir ölümlü, 13 yaralamalı ve 10 maddi hasarlı olmak üzere toplam 24 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.

TEM'de trafik yoğunluğu



Bu arada sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolunun Ankara-İstanbul yönünde görülen araç yoğunluğunun öğleden sonra daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Otogarda dönüş yoğunluğu



Tatil dönüşü adreslerinden biri olan Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerin başında geliyor. Özellikle otogarın giriş ve çıkışlarındaki yoğunluk otobüs seferlerinde aksamaları da beraberinde getirdi. Tatilden dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk otogarın dışına da taştı. Esenler kavşağı'nda otomobil ve otobüsler adım adım ilerliyor.



Bandırma'da dönüş çilesi



Kuzey Ege'de bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul'a deniz yolunu kullanarak dönmek isteyen yüzlerce araç Bandırma'daki İDO terminali önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bayram yoğunluğu dolayısıyla Bandırma'dan İstanbul'a 3 deniz otobüsü 5 feribot olmak üzere toplam 8 ek sefer düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman İDO personeliyle araç sürücüleri arasında bilet tartışması görüldü.



Dönüş çilesi ilçedeki tren garında da görüldü. Yüzlerce kişi Bandırma’dan İzmir’e gitmek için tren garına akın etti.