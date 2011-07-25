-TATİL BÜTÇESİ BİN LİRAYI AŞMIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - MasterIndex araştırmasına göre yüzde 53'lük bir kesimin tatil yapmayı planladığı Türkiye'de ortalama tatil süresi 2 hafta, yaz tatili ortalama bütçesi de 998 bin lira seviyesinde bulunuyor. MasterCard tarafından gerçekleştirilen ''MasterIndex Yaz Tatili Araştırması''na göre, yaz tatili yapacakların yaş aralıkları incelendiğinde, yaş arttıkça tatile çıkma planının azaldığı görülüyor. Aynı şekilde ekonomik seviye düştükçe tatil yapma oranı azalıyor. Sonuçlar bölgesel bazda incelendiğinde de yüzde 58'i tatil planı yapan Marmara bölgesi halkının tatil ile en ilgili bölge olduğu görülüyor. Tatil planlayanların yüzde 45'i bir hafta, yüzde 34'ü iki hafta, yüzde 8'i üç hafta, yüzde 13'ü ise bir ay ya da daha fazla tatil yapacağını belirtirken, yaz tatiline çıkmayı planlayanların yüzde 32'si tatil süresini evde geçirecek, yüzde 29'u akraba veya tanıdık yanına, yüzde 22'si ise yurt içinde bir tatil köyü veya otele gidecek. Tatilini kendi yazlığında geçirmeyi planlayanların oranı ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyor. Araştırmaya göre, yaz tatili alışverişinde en büyük gider kalemini giyecek oluşturuyor. Araştırmaya katılarak tatile çıkacağını söyleyenlerin yüzde 46'sı hazırlık için giyecek aldığını belirtirken, gider kalemleri arasında kozmetik, spor malzemesi, kitap/dergi de yer alıyor. Bu alışverişlerin yüzde 25'i alışveriş merkezlerinden, yüzde 15'i mahalle mağazalarından, yüzde 11'i ise semt pazarlarından yapılıyor. Yaz tatili için ayrılan toplam bütçenin ortalama 998 lira olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, bu rakam kadınlarda 894 liraya düşerken erkeklerde 1.096 liraya çıkıyor. Sonuçlara yaş kırılımına göre bakıldığında 45-54 yaş grubunun 1.297 lira ile liderliği, 35-44 yaş grubunun ise 1.131 lira ile ikinciliği elinde bulundurduğu görülüyor. Tatil bütçesi yüksek gelir seviyesinde 1.890 liraya çıkarken düşük gelir seviyesinde 491 lirada kalıyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 43'ü tatilin kendileri için akraba, aile ziyareti veya köye gitmek, yüzde 36'sı ise deniz kenarı, güneş ve kumsal anlamına geldiğini belirtiyor. Tatili deniz kenarı olarak tanımlama eğilimi erkeklerde, gençlerde ve yüksek ekonomik seviyelerde artış gösteriyor. Tatilcilerin yüzde 25'i otobüsle, yüzde 22'si kendi arabasıyla, yüzde 6'sı ise uçakla yolculuk yapmayı planlıyor. Katılımcıların yurt dışı tatili hayallerini, yüzde 33'le New York, Londra, Paris, Moskova gibi büyük bir şehirde tatil yapmak, yüzde 11'le Bahamalar, Maldivler, Karayipler gibi tropik adalarda deniz ve kumsal tatili yapmak, yüzde 9'la İtalya, Fransa, Yunan adaları gibi yerlerde yeme, içme, keyif ve gastronomi turuna katılmak süslüyor.