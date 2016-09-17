Tatil bitiminde İstanbul'da elektrik kesintisi!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde elektrik kesintilerine gidileceğini duyurdu.

Elektrik kesintilerinin olacağı bölgeler şöyle:

Bağcılar; Kazım Karabekir Mahallesi 4. Sk., 4/2. Sk., 3. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 5. Sk., 4/1. Sk., 6. Sk., 7. Sk. ve civarında 8.00-15:00 saatleri arasında,

Sarıyer; Ayazağa mahallesi 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Sel Sokak ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında,

Fatih; Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade Sokak, Emin Ali Yaşin Sokak, Uygar Sokak, Oğuzhan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Saray Hamamı Sokak ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında ve Akşemsettin Mahallesi, Hakperest Sokak, Hakperest Aralığı Sokak, Öksözcü Hatip Sokak, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Yaran Sokak, Vatandaş Sokak, Halıcılar Caddesi, Hissedar Sokak, Şair Fuzuli Sokak ve civarında 19.09.2016 12:00-16:00 saatleri arasında,

Beşiktaş; Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi, ve civarında 09.00-12:00 saatleri arasında ve Palanga Caddesi ve civarında 11.00-14.00 saatleri arasında.