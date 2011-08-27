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Tatil acı başladı: 15 ölü, 128 yaralı ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2011 21:52

-Tatil acı başladı: 15 ölü, 128 yaralı ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - 9 günlük tatilin ilk gününde, yapılan tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. AA muhabirlerinin edindiği bilgilere göre, tüm uyarılara rağmen tatilin ilk gününde yurt genelinden meydana gelen trafik kazaları, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Tatilin başladığı ilk saatlerde, Manisa'da otobüsün devrilmesi sonucu 49 kişinin yaralandığı haberini, diğer kaza haberleri takip etti. En çok ölümlü ve yaralamalı trafik kazası haberi ise Çankırı'dan geldi. Çankırı'da meydana gelen iki ayrı kazada, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yurt genelinde, bayram tatilinin ilk gününde, saat 17.00'a kadar meydana gelen kazalarda, 15 kişi öldü, 128 kişi yaralandı. Yetkililer, bayram tatilinin hüzne dönüşmemesi için sürücüleri uyararak, sürücülerin hız yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

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