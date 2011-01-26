Tatbikat sırasında intihar etti!

T24 - Aksaray'da baba ve kızlarını öldürmek gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, Ihlara Vadisi'ndeki tatbikatta 'Ben bu acıya nasıl dayanacağım' diyerek uçurumdan atladı.



70 metre yüksekten aşşağı atlayan yere çakılan Eyüp I. olay yerinde yaşamını yitirdi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ihlara'da dehşet bitmiyor. Aksaray'da İsmail Bellikli (42) ve kızı Alime (16) evlerinde av tüfeğiyle vurulup, dipçikle başları ezilerek öldürülmüş, ailenin küçük kızı Çiğdem'in (9) de uçurumun dibinde cesedi bulunmuştu. Jandarma, Fatih I. (19) ve babası Eyüp I.'yı (55) gözaltına almıştı. Yeterli delil bulunamayınca serbest bırakılan baba oğul takibe alındı. Takip sonucu baba oğlun cinayetin failleri olduğu ortaya çıkınca ikinci kez gözaltına alındılar.





'BU ACIYA DAYANAMAM'



Dehşete düşüren katliamın zanlıları suçlamaları kabul etti. Cinayet silahı olan tüfeğin yerini göstermek için jandarma tarafından Ihlara Vadisi'ne götürülen zanlılardan Eyüp I., tüfeğin az ileride olduğunu söyledi. Zanlı Eyüp I. vadinin kıyısına geldiğinde 'Allah beni kahretsin, bu acıya nasıl dayanacağım' diyerek uçurumdan atladı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara çakılan Eyüp I. olay yerinde yaşamını yitirdi. Eyüp I.'nın cesedi otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatih I. ise yeniden jandarma karakoluna götürüldü.





Aynı yerde bulundu



18 Ocak'ta kızı İmren ile birlikte bir yakınlarının taziyesinden dönen Neziha Bellikli (46), eve girdiklerinde eşi İsmail ve kızı Alime'nin cesetleriyle karşılaştı. Ailenin en küçük kızı 9 yaşındaki Çiğdem'in cesedi de uçurumun kenarında bulundu.





100 liranın faturası 4 can



Aileyi yakından tanıyan Doğan Koçak, Eyüp I. ile İsmail Bellikli'nin husumetinin 100 liralık borca dayandığını iddia etti. Koçak, 'Çobanlık yapan Eyüp, İsmail'in ağabeyi Kadir'le tartıştı. Sebepse ortaklaşa yaptıkları çobanlığından kazandıkları paranın fazlasını Eyüp'ün almasıydı. Birgün kahvehanedeki tartışmaya bende şahit oldum. Kadir, 100 lirayı istedi. Eyüp de İsmail'in kayınvalidesinden zaten 100 lira aldığını hatırlattı. Tartışma araya girenler sayesinde kapandı' dedi.





