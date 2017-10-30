Tatava TV’nin bu akşamki konukları Tayfun Atay ve Fatih Maçoğlu

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık Tatava TV adlı programın dördüncüsü bu akşam Artı TV ekranlarında olacak. Sosyal antropolog ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Tayfun Atay ve Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu programın canlı yayın konukları olacak.

Peki, haftanın “tatava yapılacak konuları” neler? Koskoca evren ve bizim küçük hayatlarımız... Evren, uzay ve biz... Haftanın mizahi gelişmeleri... Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve çekmeyen haberler... Popüler kültür bizi nasıl kuşatıyor?..

Program bu akşam saat 21.00'de Artı TV'de...

Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor. “Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Birinci programın linkleri:

Birinci Bölüm:

https://youtu.be/CF9wFN2UA-I

İkinci Bölüm:

https://youtu.be/1njT7e4ZOV8

İkinci programın linkleri:

Birinci Bölüm:

https://www.youtube.com/watch?v=Az-O1bnoAxU

İkinci Bölüm:

https://www.youtube.com/watch?v=UmuUjV4JhnY

Üçüncü programın linkleri:

Birinci Bölüm:

https://www.youtube.com/watch?v=xebF44nDgGU

İkinci Bölüm:

https://www.youtube.com/watch?v=nqYcelm3k-4

Dünyanın Öteki Yüzü devam ediyor

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunacak.

Daha önce Tele1 kanalında 7 ay kadar yayınlanmış olan programda, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Çin’deki gelişmeler ele alınacak.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor.