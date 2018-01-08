Tatava TV’nin bu akşamki konukları Levent Üzümcü ve Mario Levi

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV adlı haftalık programın bu akşamki konukları oyuncu Levent Üzümcü ve yazar Mario Levi.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de son zamanların sosyal medya paylaşımları ve toplumsal, ahlaki, kültürel konularla ilgili sohbetler yer alacak.

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Levent Gültekin ile): https://www.youtube.com/watch?v=t5xiclrq6-Y&t=970s

İkinci bölüm (Oya Baydar ile): https://www.youtube.com/watch?v=2LRmWk-1a3Q

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda İran uzmanı Arif Keskin ve savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç’la İran’daki gelişmeler ve S-400’den sonra imzalanan Fransız-İtalyan füze sistemi anlaşması ele alınacak.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 5 Aralık salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).