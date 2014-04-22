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Dünya
Deutsche Welle

Tatar lider Kırımoğlu'na yasak

Rusya, Kiev yanlısı Tatar lider Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ülkeye girişini yasakladı.

22 Nisan 2014 15:30


AFP Ajansı'nın haberine göre, Kırım Tatar Meclisi eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Kırım'a 5 yıl giriş yasağı verildiği, Kırım Tatar Milli Meclisi Basın Sekreteri Lilya Muslimova tarafından açıklandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yola çıkan Abdülcemil Kırımoğlu'na sınırda verilen bir belgede, "kendisine 19 Nisan 2019 tarihine kadar Rusya Federasyonu sınırlarına giriş yasağının getirildiği" belirtildi.

Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu geçen hafta Ankara'yı ziyaretinde Ukrayna’nın tanımadığı bir referandumla Rusya’ya bağlandığını söylemiş, Kırımlı Tatarların derin kaygı içinde olduğunu kaydetmişti.

'Halkımız büyük tehlikede'

"Halkımız büyük tehlikede" diyen Tatar lider Kırımoğlu, bölgenin "saatli bomba" niteliğinde olduğunu ve bölgede silahlı askerler gezindikçe savaşın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı.

Yaklaşık 2 milyonluk Kırım nüfusunun 300 bin kadarını Tatarlar meydana getiriyor. Stalin döneminde Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sürgüne gönderilen Kırım Tatarları, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yurtlarına dönmeye başlamıştı. Tatarlar, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sürecinde Kiev'den yana tavır almışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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