-Tatamide dünyadaki tek Türk hakemi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye Judo Federasyonu'nun (TJF) üst düzey hakemlerinden olan ve son 2 senedir tüm dünya şampiyonalarına çağrılarak, bu alanda bir ilk gerçekleştiren Mehmet Yılmaz, 2012 olimpiyat oyunlarında görev alarak Türkiye'ye temsil etmek istediğini söyledi. 1979 yılında judoya 12 yaşında sporcu olarak başlayan Mehmet Yılmaz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm dünya şampiyonalarında görev aldı. En büyük amacının olimpiyat oyunlarında görev almak olduğunu dikkati çeken Yılmaz, ''2012 olimpiyatlarında hakem olarak yer alarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu olursa bir ilk olacak ve şansımı da çok görüyorum'' dedi. Uzun yıllar sporculuk yaptığını, Türkiye'de ve uluslararası alanda başarıları bulunduğunu belirten başarılı hakem, şöyle konuştu: ''Bir süre Balıkesir bölgesinde antrenörlük yaptım. 1990 yılının sonlarında aktif sporculuğu bıraktım ve hakemliğe yöneldim. 1992 yılında hakem belgemi aldım. 2002 yılında Berlin'de yapılan hakem sınavına girdim. Bu sınavla uluslararası hakem oldum. 2010 yılında Almata'daki sınavda başarılı olarak (A) klasmanı hakem oldum. (A) sınıfı hakem olabilmek için Avrupa'da ilk 10 hakem arasında girip seçilmeniz gerekiyor. İlk önce ilk 10'a, daha sonra da ilk 3'e girerek, bu sınav hakkını elde ettim. Avrupa'ya bağlı Dünya Federasyonu'nun üst düzey (A) klasman hakemiyim. 2010 yılından bu yana bunu sürdürüyorum.'' -Tüm şampiyonalara çağrılıyor- Dünya ve Avrupa federasyonları tarafından tüm şampiyonalara hakemlik için davet aldığını anlatan Mehmet Yılmaz, ''2011 senesinin başından itibaren Malta'daki Avrupa Ümitler Şampiyonası, Belçika'daki Avrupa Gençler Şampiyonası, Ukrayna'daki Dünya Ümitler Şampiyonası, Rusya'daki Avrupa 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'na davet edildim. Güney Afrika'daki Dünya Gençler Şampiyonası'na da çağrıldım'' diye konuştu. Kendisi gibi (A) klasmanına yükselen iki hakemin daha olduğunu ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de tüm dünya şampiyonalarına çağrılan ilk kişi benim. 44 yaşındayım. Mardin Ömerli doğumluyum ama Mardin'i hiç bilmem. Balıkesir'de büyüdüm. İlk, orta, lise ve üniversiteyi bu şehirde okudum. 72 milyon nüfuslu bir ülke Türkiye. Judoda Türkiye çok önemli bir ülke. Judonun Türkiye'de bir itibarı var. Avrupa'da 450 hakem bulunuyor. Olimpiyatlara gitmek için bunlar içinde ilk 10'a girmek gerekiyor. 2012 yılında olmasa bile 2016 yılındaki olimpiyatlarda mutlaka görev alacağıma inanıyorum. 2012 ihtimal dahilinde. Gidemeğim maçları internnetten izliyorum. Performansım daha da yükselecek. İngilizce, Almanca ve Arapça biliyorum. Biraz da Rusça konuşuyorum.'' Başarılı hakem Mehmet Yılmaz, Türkiye adına uluslararası maçlarda görev aldığını, bunun kendisini müthiş gururlandırdığını vurgulayarak, ''İleride Türkiye'yi temsilen uluslararası federasyonlarda görev alabilirim. Türk bayrağını hakem olarak temsil etmekten müthiş gurur duyuyorum. Bir sporcunun madalya alması ne ise, benim de maç yönetmem bana gurur veriyor. Ülkem, milletim ve bayrağım adına bu işleri yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Olimpiyatlar, spor anlamında en üst organizasyon. Bu oyunlarda temsil hakkını kullanmak istiyorum. Biraz yaşlandığımda da uluslararası olimpiyat komitesinde görev almak istiyorum'' şeklinde konuştu. -Aynı zamanda organizatör- Başarılı hakem Yılmaz, hakemliğinin yanı sıra Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda da organizatörlük yaparak, bu alandaki başarısını da ortaya koyuyor. Yılmaz, Antalya'da, 2009 yılında gerçekleştirilen 23 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası'nda organizasyonu kendisinin üstlendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2009 yılındaki bu organizasyon Avrupa'daki en iyi organizasyon seçildi. Organizasyon direktörlüğünü ben yaptım. Hakemliği o şampiyonada yapmadım. Çünkü organizasyon ülkem için daha önemliydi. Bu şampiyonanın başarısı nedeniyle Dünya Takımlar Şampiyonasını da Antalya'ya verdiler. Avrupa Büyükler Şampiyonasını da İstanbul'a aldık. Nisan 2011 de bu şampiyona yapıldı. Şu anda Avrupa'da en iyi organizasyon yapan ülke konumundayız. Ekim ayı içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasını da Antalya'da yapacağım. Burada ise hem organizasyonu üstleneceğim, hem de hakemlik yapacağım.'' Hakemlikteki performansının judoyu sevmesinden kaynaklandığını ifade eden Mehmet Yılmaz, ''Bizim eksiklerimiz var. Performansım judoyu çok sevmemden kaynaklanıyor. Maçları iyi takip ediyorum. Hatalarımı sıfıra indirmek için maçlarımı tekrar tekrar izliyorum. 2011 yılımdaki performansımdan memnunum'' diyerek sözlerini tamamladı.