Tata Nano neden satılamıyor?

T24 - Hintli Tata Motors'un 2009 yılında 'Dünyanın en ucuz otomobili' diye tanıttığı ve 2,200 dolar etiket fiyatıyla piyasaya sürdüğü Tata Nano, ‘ucuz’ olduğu için istenilen satış rakamına ulaşamıyor.





Piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk sene geçen otomobil, 1.2 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde aylık bir kaç yüz adeti geçemeyen satışıyla tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Hintlilerin araca ilgi göstermesinin önemli nedenlerinden biri ise fiyat etiketinde yazan rakamın çok düşük olması.



‘Düşük gelirlilerin arabası'

Hindistan'da yayımlanan What Car adlı otomobil dergisinin editörlerinden Ashish Masih bu ilgisizliğin nedenini için, "Hindistan'daki yeni orta direk vatandaşlar için otomobil sahibi olmak önemli bir statü göstergesi. Nano ise ucuzluk ile eş anlamlı bir hal almış durumda. Bu araç düşük gelirli insanların arabası olarak görülüyor. İnsanlar böyle bir imajı taşımak istemiyor. Eğer bu algı değişirse satışlar artabilir" dedi.

Nano'nun az satılmasında insan egosu ve imaj kaygılarının yanı sıra araçla ilgili güvenlik şüpheleri de önemli rol oynuyor. Bu araçlardan yaklaşık yarım düzinesinde şimdiye kadar elektrik ve egzos problemlerinden dolayı yangın çıktı.

Ancak tüketici tarafında aracın 'ucuz' algısı, güvenlik endişelerinin önüne çıkıyor. Nano'yu beğenmeyen bir genç Hintlinin bu konuda söyledikleri oldukça çarpıcı.

Bu Hintli genç, "Ben Nano'nun görüşünü sevmiyorum ve bu tamamen dış görünüşüyle ilgili... İşe giderken bisiklete biniyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkmak ya da bir düğüne gitmek için ise araç kullanmayı tercih ediyorum. Ancak, bu yerlere Nano ile gitmek zorunda kalsaydım evde oturmayı tercih ederdim" dedi.



