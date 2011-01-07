T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tata Nano neden satılamıyor?

Hintli Tata Motors'un 2009 yılında 'Dünyanın en ucuz otomobili' diye tanıttığı ve 2,200 dolar etiket fiyatıyla piyasaya sürdüğü Tata Nano istenilen satış rakamına

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Hintli Tata Motors'un 2009 yılında 'Dünyanın en ucuz otomobili' diye tanıttığı ve 2,200 dolar etiket fiyatıyla piyasaya sürdüğü Tata Nano, ‘ucuz’ olduğu için istenilen satış rakamına ulaşamıyor.

Dünyanın en ucuz arabası neden satılmıyor?

Piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk sene geçen otomobil, 1.2 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde aylık bir kaç yüz adeti geçemeyen satışıyla tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Hintlilerin araca ilgi göstermesinin önemli nedenlerinden biri ise fiyat etiketinde yazan rakamın çok düşük olması.


‘Düşük gelirlilerin arabası'

Hindistan'da yayımlanan What Car adlı otomobil dergisinin editörlerinden Ashish Masih bu ilgisizliğin nedenini için, "Hindistan'daki yeni orta direk vatandaşlar için otomobil sahibi olmak önemli bir statü göstergesi. Nano ise ucuzluk ile eş anlamlı bir hal almış durumda. Bu araç düşük gelirli insanların arabası olarak görülüyor. İnsanlar böyle bir imajı taşımak istemiyor. Eğer bu algı değişirse satışlar artabilir" dedi.

Nano'nun az satılmasında insan egosu ve imaj kaygılarının yanı sıra araçla ilgili güvenlik şüpheleri de önemli rol oynuyor. Bu araçlardan yaklaşık yarım düzinesinde şimdiye kadar elektrik ve egzos problemlerinden dolayı yangın çıktı.

Ancak tüketici tarafında aracın 'ucuz' algısı, güvenlik endişelerinin önüne çıkıyor. Nano'yu beğenmeyen bir genç Hintlinin bu konuda söyledikleri oldukça çarpıcı.

Bu Hintli genç, "Ben Nano'nun görüşünü sevmiyorum ve bu tamamen dış görünüşüyle ilgili... İşe giderken bisiklete biniyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkmak ya da bir düğüne gitmek için ise araç kullanmayı tercih ediyorum. Ancak, bu yerlere Nano ile gitmek zorunda kalsaydım evde oturmayı tercih ederdim" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24