Tat Towers İslami otele dönüşüyor

T24 - Tatlıcı Ailesi arasında miras kavgası yüzünden bir türlü açılamayan Zincirlikuyu’daki Tat Towers, Kuveytli Altanmya International Invesment ve Aswar Joint Real Estate tarafından 49 yıllığına uzun süreli kiralanıyor. Kuleler 40 milyon dolarlık ekstra yatırımla İslami usulde işletilen otele dönüşecek.

İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan Tat Towers’ın uzun dönemli kiracısı Kuveytliler oluyor. Kuveytin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Altanmya International Invesment ile Aswar Joint Real Estate, Zincirlikuyu’daki Tat Kuleleri’ni 49 yıllığına kiralamak üzere anlaştığı belirtildi.

Tatlıcı ailesi üyeleri arasındaki miras kavgası yüzünden satışı mümkün görünmeyen Tat Towers’ı, Arap yatırımcıların İslami usulde işletilen otele dönüştürme planları olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre açılacak otelde içki servisi yapılmayacak, domuz ve diğer haram sayılan yiyecekler de menülerde yer almayacak. Ayrıca gelen müşterilerin ibadetlerini daha rahat yapmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.



40 milyon dolar yatıracaklar

145 metrelik yüksekliği ile İstanbul’un en yüksek 9’uncu binası olan Tat Towers’ı kiralayan Kuveytliler’in binaya yaklaşık 40 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı da öğrenildi. Hazırlıkların bu yıl sonuna kadar tamamlanıp, otelin en geç 2012 yılının başında açılmasının hedeflendiği de gelen bilgiler arasında. Otel hizmete girdiğinde İstanbul’daki ilk İslami otel olacak. Otelin Körfez ülkelerinden gelen işadamları ile turistleri müşteri olarak hedeflemesi bekleniyor.

Bir falcı, ‘Tat Towers biterse öleceksin’ dedi, Salih Tatlıcı binayı 20 yıl boyunca bitirmedi

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul zenginlerinden olan Salih Tatlıcı’nın 2009 yılında vefatının ardından cenazesinde Tat Towers ile ilgili bir kehanet kulaktan kulağa fısıldanmıştı. İddiaya göre, bir falcı Salih Tatlıcı’ya Tat Towers’ın bitmesine yakın öleceğini söylemişti. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde sayısız gayrimenkulü bulunan, zenginler listesinde Türkiye 27’nciliğine kadar yükselmiş olan Salih Tatlıcı, en tanıdık projesi olan Zincirlikuyu’daki Tat Towers projesine 1988 yılında başlamıştı. Ancak inşaat 1988 yılında başlamasına rağmen aradan geçen 20 yıl boyunca bir türlü bitirilememişti.

Zengin bir kişi olan Tatlıcı’nın bu projeyi sürüncemede bırakmasının ardında ise falcının kehanetinin olduğu iddia ediliyordu. Falcının Tatlıcı’ya gelerek “Kulelerin inşaatı bittiğinde siz de hayatınızı kaybedeceksiniz” dediği konuşuluyordu.

Bu kehaneti ciddiye alan Tatlıcı’nın özellikle inşaatı bitirmediği de belirtiliyordu. Başladığında İstanbul’un en yüksek kuleleri hedefi ile yola çıkan Tat Towers’da 2008’de inşaat faaliyetleri hızlanmıştı. Tatlıcı, 2008 yılının Mart ayında Alman kökenli Bilfinger Berger Holding ile anlaştı. Tat Towers’ın bitirilme projesinden aynı holdinge bağlı HSG şirketi sorumlu olurken mülk yönetimini ise yine aynı holding bünyesinde bulunan EPM Assetis şirketi üstlendi. Bu gelişmelerden sonra inşaat hızlandı ve birkaç ay içinde açılacak duruma geldi.

Salih Tatlıcı tam da bu süreçte hayatını kaybetti. 20 yıl süren inşaatta sona yaklaşıldığı sırada Tatlıcı’nın hayata gözlerini yumması, falcı dedikodusunun da alevlenmesine neden oldu.

Barbaros Bulvarı, Maslak, Mecidiyeköy bağlantısı üzerinde, Boğaziçi Köprüsü’nün girişine çok yakın stratejik bir noktada bulunan Tat Towers, Sheraton’dan Le Meridien’e, Marriott’tan Accor’a kadar dünyaca ünlü dev otel zincirlerinin ilgi odağı olmuştu.



Miras kavgası çıktı

2009’da hayatını kaybeden işadamı, 4 milyar doları bulan servetinin 3 milyarlık kısmını, 1992’de evlendiği ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile ondan olan Uğur Tatlıcı’ya bıraktı. 1991’de boşandığı ilk eşi Bedriye Tatlıcı’dan olan üç oğlu ise mahkemeye başvurdu. Oğullarından biri olan Mehmet Tatlıcı, tereke davasının sürdüğü mahkemeye verdiği dilekçede, Tat Towers’in kaçak olduğunu öne sürerek, üvey kardeşi ve annesinin mal kaçırabileceği iddiasıyla, anahtarların alınmasını ve güvenlik şirketinin değişmesini istemişti.



77 bin 500 metrekare kapalı alana sahip

İnşaatına 1988 yılında başlanan ve ancak 20 yıl sonra, 2008 yılında tamamlanan Tat Towers, toplam iki bloktan oluşuyor. Zemin altı, AVM katları da dahil her blok 34 kattan oluşuyor. İkiz kulelerin toplam oturma alanı 9 bin 85 metrekare. Alışveriş merkezi alanları dahil, toplam kiralanabilir alanı ise 77 bin 500 metrekare.



