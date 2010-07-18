-TAŞUCU LİMANINDA OY VERME 3 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısı'nda 3 Ağustostan itibaren 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandırılmasına karar verdi. Kurulun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre Silifke 1. Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Taşucu Limanı'ndan yolcu giriş ve çıkışları hava müsaadeli olarak 10:30-14:00 saatleri arasında yapıldığından gümrüklerde 24 saat oy kullandırma esasının uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Taşucu Seka Limanı'ndan da feribotlarla hava müsaadeli olarak 18.00-24.00 saatleri arasında yolcu giriş ve çıkışlarının yapıldığını ileten İlçe Seçim Kurulu, bu limanda sandık kurulup kurulmayacağı konusunda YSK'dan görüş istedi. Konuyu inceleyen YSK, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94. maddesinin (e) fıkrasının, ''Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki 75. gün saat 08.00'den oy verme günü saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir'' hükmünü içerdiğini anımsattı. YSK, Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısı'nda 3 Ağustostan itibaren 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandırılmasına, oy verilecek gümrük müdürlükleri arasında yer almadığı için ise Taşucu Seka Limanında oy kullandırma işlemi yapılmamasına karar verdi.