Tass: Ukrayna'nın Herson şehrinde Kremlin yanlıları Rusya'nın bir parçası olmayı talep etti

Rus haber ajansı Tass, Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson şehrinde Rus yanlısı güçlerin Vladimir Putin’den Rusya’nın bir parçası olmayı talep ettiklerini aktardı.

Tass haber ajansı, mart ayından bu yana Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Ukrayna şehri Herson’da Kremlin yanlısı güçlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Rusya’nın bir parçası olarak kabul edilmeyi talep edeceğini aktardı.

Herson’daki askeri yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Herson bölgesinin Rusya Federasyonu’nun tam teşekküllü bir öznesi olması için kararname talep edileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yanıt olarak Herson sakinlerinin kendi kaderlerini tayin edebileceğini söyledi. Peskov, böyle bir adım için açık yasal zemin oluşması gerektiğini de ekledi.

Rus güçleri, Herson’da kontrolü ele geçirdikten sonra seçilmiş belediye başkanını görevden aldı, Rus rublesini para birimi olarak yürürlüğe soktu.