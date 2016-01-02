'Tasmasız köpek gezdirme' tartışması cinayetle bitti

İki komşu arasındaki silah çatışma İstanbul'daki yılın ilk cinayetine sahne oldu. Beykoz'da köpekleri tasmasız gezdirmek yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti.

Karşılıklı komşuların sokak ortasında gerçekleştirdiği silahlı çatışma sonucu iş adamı Reşit Vural (56) alnından vurularak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli iş adamı Kemal U.'yu yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Cumhuriyet’in haberine göre İstanbul'da yeni yılın ilk cinayeti köpek yüzünden işlendi. Beykoz, Baklacı mahallesinde akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; aynı sokakta karşılıklı komşu olan yedek parça fabrikası bulunan Reşit Vural, üç kurt köpeği bulunan komşusu Kemal U.'yla hayvanları tasmasız olarak sokağa saldığı için tartıştı. Çocuklarının köpeklerden korktuğunu söyleyen Reşit Vural'la şüpheli Kemal U. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekilmesiyle sokakta silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada alnından vurulan Reşit Vural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis tekstil işiyle uğraşan şüpheli Kemal U.'nun yakalanması için soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.