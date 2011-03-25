-TASLAĞA EL KONULMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın avukatları, Şık'tan elde edilen ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağının doküman ve tüm nüshalarına el konulmasına ilişkin karara itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Şık'ın avukatları Bülent Utku ve Akın Atalay, hazırladıkları itiraz dilekçesini, kararı veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sundu. Nöbetçi hakimliğin itirazı yerinde görmemesi halinde, değerlendirilmesi için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine göndereceği öğrenildi.