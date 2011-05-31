-TAŞLA YARALANAN POLİS OTOBÜSTEN DÜŞTÜ ARTVİN (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna Hopa'da yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memurunun, miting otobüsünün üzerinde olduğu, atılan taşın kafasına isabet etmesi üzerine yere düştüğü belirtildi. Alınan bilgiye göre, Hopa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan AK Parti mitingin ardından Başbakan Erdoğan, seçim otobüsü ile helikopter pistinin bulunduğu bölgeye hareket etti. Bu esnada, seyir halinde olan konvoya bazı kişiler tarafından taş atıldı. Güvenlik güçleri olayları önlemek için havaya uyarı ateşi açarken, Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralandı. Yaralanan polisin, miting otobüsünün üzerinde olduğu, atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu yere düştüğü belirtildi. Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Bu arada, eyleme katılanlardan bazılarının arbede sırasında yaralandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.