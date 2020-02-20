'Taşköprü'yü Kim Yaptı?' işçilerle buluşmaya devam ediyor

İstanbul İşçi Temsilcileri Konseyi'nin (İTK) düzenlediği etkinlikte 'Taşköprü'yü Kim Yaptı?' filminin gösterimi yapılacak.

Yönetmen Ümit Güç'ün ilk kısa metrajlı filmi olan 'Taş Köprüyü Kim Yaptı?' işçilerle buluşmaya devam ediyor. Film bu sefer de İTK Hazırlık Komiteleri' nin İstanbul'da düzenlediği etkinlikle Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nde gösterilecek. Film gösteriminin ardından Ümit Güç ile sinema sanatı üzerine bir söyleşi ve kısa bir müzik dinletisi yapılacak.

Film daha önce yine İşçi Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komiteleri'nin düzenlediği etkinlikle 22 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de Boyoz Akademi'de işçilerle buluşmuştu.

Marmaris Uluslararası Film Festivali Gösterim Seçkisi, etkinliklerinde yer alan 'Taş Köprüyü Kim Yaptı?', 2018 yılında Adana'da Altın Koza Film Festivali Kısa Film Dalında 3'üncülük ödülü almıştı.