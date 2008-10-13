Taşkent Moda Haftası başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Taşkent Moda Haftası'nın açılışında, SaidaAmir, Guli, Sherzod gibi ünlü Özbek modacıların yanı sıra Sisi Wasabi, Support Surface, Alena Ahmadullina gibi yabancı modacıların da ürünleri sergilenirken, açılış defilesinin şeref konukları arasında ses sanatçısı Julio İgleseas, Barcelona futbol kulübü Başkanı Juan Laporta ve Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimova yer aldı.



Taşkent'teki Milli Sanat Merkezi’nde düzenlenen defilede Özbek moda tasarımcıları tarafından hazırlanan geleneksel milli kıyafetlerle modern kıyafetler sergilenirken, geleneksel Özbek milli kıyafetleri ile çağdaş tarzın sentezinden oluşan giysiler izleyenlerin ilgisini topladı.



Taşkent Moda Haftası resmi açılışına katılan ünlü ses sanatçısı Julio Igleseas, daha sonra NeAVai Tiyatrosu’nda konser verdi.



Taşkent'te başlayıp Semerkant'ta sona erecek olan Moda Haftası çerçevesinde yerli ve yabancımoda tasarımcılarının defilelerinin yanı sıra yerli moda tasarımcıları tarafından hazırlanan geleneksel Özbek milli giysilerin sergilenmesi ve ünlü moda tasarımcılarının, genç Özbek moda tasarımcılarına eğitim seminerleri vermesi planlanıyor.



18 Ekim'e kadar sürecek Moda Haftası’nın resmi kapanışına Japon modacı Takada Kenzo ve Fransız sanatçı Charles Aznavour'un gelmesi de bekleniyor.



Kapanışta sanatçı Rod Stewart da konser verecek.



(AA)

