Taşıyıcı anneler 800 Türk doğurdu

T24 - Hamilelik istemeyen kadınlara “doğum dahil paket turlar” sayesinde 800 Türk çocuk, Hindistan, Gürcistan ve ABD’de taşıyıcı anneden doğdu.





Sağlık sorunu ya da estetik ve psikolojik kaygılarla hamile kalmak istemeyen kadınların çocuk sahibi olması için hizmet veren ajanslar 800 Türk çocuğun taşıyıcı anne rahminde dünyaya gelmesini sağladı.



Rahmi olmayan, bir hastalık nedeniyle doğuramayacak durumda olan ve estetik veya psikolojik kaygılar nedeniyle hamile kalmak istemeyen Türk kadınlarının talebi birleşince, ihtiyaca cevap veren paket turlar, 800 Türk çocuğun taşıyıcı annenin rahminde dünyaya gelmesini sağladı.



Haberturk'ün haberine göre, bu sayı sadece turlarla anlaşıp giden ailelerin çocuk sayısı. Türkiye’de el altından taşıyıcı anne kullanan ya da yurtdışındaki ajanslarla irtibata geçip kendi organizasyonunu kendi yapan aileler eklenince, sayı kaça ulaşır bilinmiyor.



Türkiye’de yasak olan bu işlem için, işlemin legal olduğu ve kontratla güvence vaat eden Amerika, Hindistan ve Gürcistan gibi ülkelerin yolunu tutan aileler, taşıyıcı annenin bulunmasını da kapsayan paketler için Hindistan ve Gürcistan’da 30 bin Euro, ABD’de ise 100 bin doları bulan bedellerle çocuk sahibi oluyor. Ajanslara her yıl yüzlerce başvuru geliyor. Ancak ücret nedeniyle her ajans yılda ortalama 15-20 ailenin işlemi uygulatabildiğini belirtiyor.



Şirketi MV Turizm aracılığıyla, taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelere doğum dahil paket sunan Murat Vural ve kendisi de taşıyıcı annelik yaptıktan sonra Amerika’da bu alanda bir ajans kuran Fatma Yener Ekren konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Taşıyıcı anne isteme nedeni yüzde 80’lik payla rahim olmaması ya da doğuma engel hastalıklar. İşlem tüp bebek işlemi gibi. Erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Aile işlemden önce taşıyıcı anneyle tanışıyor. Doğum olduktan sonra da aile çocuğu Türkiye’ye getirerek kendi nüfusuna geçiriyor. Taraflar bir daha görüşmüyor. İşlemin yasal olduğu ülkelerde risk daha az. Çünkü taşıyıcı anne yolun yarısında “Bebeği vermiyorum” diyemiyor. Çocuk yasal olarak biyolojik anne ve babanın oluyor.

50 bin dolara taşıyan anne var



Fatma Yener Ekren “ABD’de gerçekleşen işlemlerde taşıyıcı anne 25-50 bin dolar arasında ücret alır. İşlemi yapan klinikler de 15-25 bin dolar arası kazanır” diyor.

3 bin Euro'ya yumurta hücresi donduruyorlar



Türkler arasında trendi hızla yükselen bir işlem de yumurta hücresi ve sperm dondurma. Kariyer ya da evlilik yapamama gibi nedenlerle hamile kalmayı ertelemek zorunda kalan bazı Türk kadınları çareyi yumurta hücresi dondurmakta buluyor. İşlemin Türkiye’de kanser ve bunun gibi çok ciddi bir hastalığı olmayan kadınlara uygulanması yasal değil. Bu nedenle birçok kadın yumurta hücresi dondurmak için Kıbrıs’a gidiyor. Yumurta hücresi toplama ve 3 yıl saklama ücreti 3 bin Euro olurken, istenirse saklama işlemi 3 yıllık sürelerle 1000 Euro’ya uzatılabiliyor. Sperm dondurma işleminin ilk işlem ücreti bin Euro’yu bulurken, 3 yıl uzatma bedeli 500 Euro’da kalıyor.

Nerede kaça doğuruyorlar?



Hindistan 30 bin Euro, ABD 50-100 bin dolar arası değişiyor, Gürcistan 30 bin Euro.



