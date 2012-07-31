Taşıt Vergisi'nde ödeme süresi uzatıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit için son ödeme tarihi 2 Ağustos'a uzatıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihi uzatıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlanması açısından 2012 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresi 2 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

Vergide ikinci taksitin ödeme süresi bugün mesai bitiminde sona eriyordu.