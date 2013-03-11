Taşıt vergilerine karbon salınımı kriteri geliyor

Otomotiv sektörüne getirilmesi planlanan vergi modelinde İngiltere'de ve Almanya'da olduğu gibi araçların karbon salınımları da dikkate alınacak. Bu modele göre Maliye Bakanlığı, Türkiye'de kullanılan motorlu taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) hesaplanmasında aracın emisyon oranının da dikkate alacak.

Maliye'nin çalışmasına göre, halen silindir hacmi ve yaşı esas alan Motorlu Taşıtlar Vergisi sistemi ve ÖTV yeniden değerlendiriliyor. Edinilen bilgiye göre, gerekirse bu kalemlerde yeni bir düzenleme yapılarak indirime gidilebilecek ve emisyon salınımı vergisi daha yüksek tutulabilecek.

Çalışmada, AB üyesi ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu konudaki uygulamaları tek tek tarandı ve Almanya ve İngiltere'yi model ülke olarak alındı. Çalışma yasalaşırsa, motorlu araçların vergilendirilmesinde aracın emisyon oranı da dikkate alınacak.

Stoktaki araçları kapsamayacak

Fakat yeni uygulama piyasada olan ve otomobil firmalarının stoklarında bulunan taşıtları kapsamayacak. Uygulamanın başladığı tarihten sonra üretilen araçları kapsayacak.

Avrupa'daki sistem

Avrupa ülkelerinde halen uygulanmakta olan vergi sistemlerinde, ''kirlettiğin kadar öde'' olarak da nitelenen ve araçların kilometre başına açığa çıkarttıkları karbondioksit değerine göre vergi hesaplanıyor.

Halen 27 AB üyesi ülkeden 17'si (Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç ve İngiltere) binek otomobillerde bu sistemi uyguluyor. 15 ülke de elektrikli araç alımlarında vergi teşvikleri sunuyor.

Ülkelere göre taşıt vergilendirme sistemi

Motorlu Taşıtlar Vergisinde çeşitli ülke uygulamaları da şu şekilde belirleniyor:

İngiltere: Motorlu taşıtları 2001 yılından itibaren karbondioksit emisyonuna göre vergilendiriyor. Emisyon temelli vergilemenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni şirket araçlarının ortalama emisyonu 196 gramdan 2002'de 182 grama, 2007 yılında 165 grama, 2008-2009 döneminde 140 grama düştü. Yüksek mesafe indiriminin kaldırılmasıyla şirket araçlarının 1 yılda katettikleri mesafe 300 milyon mile geriledi.

İrlanda: 1 Temmuz 2008'den itibaren tescil edilen bütün binek otomobillerde motorlu taşıtlar vergisi, CO2 emisyonuna göre tespit ediliyor.

Fransa: 2008 başında uygulamaya konulan ödül-cezalandırma sistemiyle CO2 emisyonu aşağı çekilmeye çalışılıyor. Sistemde düşük çevre kirliliğine neden olan yeni araç alımlarına fiyat indirimi sağlanırken, yüksek karbon emisyonuna sahip araçlar cezalandırılıyor.

İsveç: İsveç'te binek otoların neden olduğu emisyon, diğer AB üyesi ülkelere göre oldukça yüksek. Bu ülkede 2006 yılında CO2 emisyonuna dayalı vergilemeye geçildi. 2003 yılında 198 gram düzeyinde bulunan CO2 emisyonu, 3 yıl sonra 191 grama geriledi.

Almanya: Karbon temelli motorlu taşıtlar vergisi uygulamasına en son katılan ülkelerden birisi. 2009 yılının sonunda gerçekleştirdiği reform ile araçların silindir hacmine göre değil, yaydıkları CO2 ve diğer zararlı gazların miktarına göre vergilendirmeye başladı.

Hollanda: Karbon temelli vergileme yapan bir diğer ülke. Daha temiz ve daha az karbon yayan araç teknolojini teşvik için plaka vergisini daha etkin yakıtlı araçlar için indirdi. Bu değişimin ardından etkin yakıtlı B kategori araçların piyasa payı yüzde 9,5'den yüzde 16,1'e yükseldi.