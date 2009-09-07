TASİŞ 63 kalem eşya satacak

TASİŞ Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğü, aralarında sabit kablolu telefon, cep telefonu, ip, kol saati, kilim ve akaryakıt sayacının da bulunduğu 63 kalem eşyayı “açık artırma usulü” ile satacak.



Satışa esas bedelleri 21,50 lira ile 856,011 lira arasında değişen eşyaların ihaleleri 24 Eylül 2009 tarihinde saat 16.30'da Dicle İşletme Şube Müdürlüğünde yapılacak.



Bu tarihte satış olmaması durumunda ihale, 28 Eylül 2009'da, bunda da satış olmaması durumunda 1 Ekim 2009'da yinelenecek.



Satış tarihine kadar alınacak ardiye ücreti, eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak. Satış tarihinden sonraki ardiye ve diğer hizmetlerin karşılığı ücretler ise ilgili tarifeler uyarınca ayrıca ödenecek.Şartname, Dicle İşletme Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.



