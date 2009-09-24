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Spor

'Taşınıyoruz' bahanesi 1 milyon TL'ye maloldu!

TFF, 'Genel merkezi İstanbul'a taşıyoruz' diye işten çıkardığı personeline 1 Milyon TL tazminat ödedi. Yeni dava ise kapıda.

24 Eylül 2009 03:00

Futbol Federasyonu, 'Genel merkezi İstanbul'a taşıyoruz' gerekçesiyle işten çıkardığı personel ve hukuk kurulu üyelerinin açtığı işe dönüş davasını kaybetti ve yaklaşık 30 kişiye 1 Milyon TL tazminat ödedi. İşten çıkartılanlar federasyon aleyhine kıdem ve ihbar tazminatı ve izin paraları için de ikinci bir dava açtı.

İşten çıkartılanlar işe dönüş davasını kazanırken mahkeme federasyon yönetimi aleyhine 'hizmet kusuru' kararı verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine federasyonun herhangi bir delegesi dava açar ise yönetim kurulu bu parayı federasyonu zarara soktukları gerekçesiyle aralarında ödemek durumunda kalacak. Federasyona açılan davalarda İsmail Özersin 106 bin, İlhan Yalçın 70 bin ve Dilek Çoban ise 30 bin lira ile en yüksek tazminatı aldılar.

Öte yandan bir bölüm delegenin futbol federasyonu aleyhinde dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Futbol Federasyonu kanununda sadece futbol ile ilgili faaliyetlere bağış yapılacağını belirten söz konusu delegeler 'Futbol Federasyonu Başkanı sayın Mahmut Özgener bir TV kanalına bağlanarak Gazze için yüklü bir miktarda bağışta bulunduğunu söylemiştir. Kanunumuzda açıkça futbol faaliyetleri dışında bağış yapılamayacağı belirtilmiştir' dediler.

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