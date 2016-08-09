"Taşınacak kışla ve askeri tesislerin parası 'gelir getirici' ticari yönü öne çıkan projelerden çıkacak"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri kışla ve tesislerin şehir dışına taşınmasına dönük çalışmalara başlanırken 10 askeri tesisin taşınma ve yeni binalarına yerleşme bedeli 2 milyar lira olarak gösteriliyor. Maliye, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ortak çalışmalar yaparak maliyetlerin bütçeye etkisini azaltmak için askeri arazilerde "gelir getirici" ticari yönü öne çıkan projeler yapılarak devlete olan maliyetinin sıfırlanmasını amaçlıyor.

Habertürk'ün haberine göre, sadece Kara Havacılık Okulu’nun taşınması için yapılan hesaplamada 150 milyon TL’lik maliyet yaratacağı tespit edilmişti.Başbakan Binali Yıldırım, askeri kışlaların şehir dışına çıkarılacağını, özellikle tankların yürüdüğü kent içindeki askeri tesislerin kapatılacağını açıklamıştı.

Yıldırım’ın talimatı üzerine, Maliye, Milli Savunma ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, ortak çalışma yapacak. Bu kapsamda, ekonomi yönetimi de taşınma konusunda ön bir çalışma yaptı. İlk aşamada, bu arazilerin yer tespiti yapılıyor. Kent merkezlerinde taşınması planlanan askeri araziler belirleniyor ve yüzölçümleri çıkarılıyor.

6 tesis açıklanmıştı

İstanbul’da kapatılacak askeri tesislerin Çorlu ve Trakya’ya, Ankara’daki tesislerin de Polatlı’ya taşınacağı açıklandı. Bu kapsamda, Ankara’da Kazan’daki Akıncı Hava Üssü, Etimesgut’taki Güvercinlik Kara Havacılık Okulu ile Zırhlı Birlikler kapatılacak.

Havacılık Okulu Isparta’ya taşınacak. Ankara Mamak’taki askeri tesisler de kapatılacaklar arasında yer alacak. İstanbul’da da Hasdal ve Maltepe’deki kışlalar kapatılacak. Yapılacak çalışmalara göre bu tesislerin sayısı artacak.

Kentsel dönüşüme seyreltme katkısı

Hükümetin, kesin boşaltılacak alanları belirlemesinin ardından da kentin ihtiyacı, arsa değeri, askeri arazinin konumu, büyüklüğü, trafiğe etkisi, mevcut kullanım biçimi gibi kriterlere göre hangi arazinin nasıl değerlendirileceği belirlenecek.

Öte yandan, boşaltılan arazilerdeki tüm binaların yıkılmayabileceği, özellikle askeri lojmanların, rezerv konut olarak kullanılabileceği kaydedildi. Bu lojmanlar, kentsel dönüşüme katılmış kat maliklerine verilebilecek. Yetkililer, bazı kentlerdeki sıkışık yapılaşmaya dikkat çekerek, seyreltme yapılabileceğini de kaydetti.

Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal kışlaları için imar planı değişikliği 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmişti. Belediyenin değerlendirmesinde, imar değişikliği ile yeni şehir kurularak iki kışla için 610 bin 402 metrekare inşaat alanı öngörülmüştü.

Arazilerin tamamı piknik alanı olamaz

Kışlaların boşaltacağı arazilerin, aynı zamanda taşınma maliyetlerini de finanse etmesi planlanıyor. Bu geniş alanların tümünün “piknik alanı” olamayacağını belirten ekonomi yönetimi, zaten bir kısmında bina bulunan bu alanlara, gayrimenkul ve diğer ticari alanlar gibi projeler yapılırsa, maliyetin finanse edilmiş olacağı görüşünde.