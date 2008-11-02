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Kültür-Sanat

'Taşınabilir Sanat Projesi'

'Taşınabilir Sanat Projesi' çerçevesinde hazırlanan 'İsim-Şehir' adlı sergi, Kartal'daki Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

02 Kasım 2008 02:00

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Görsel Sanatlar Yönetmenliği tarafından "Taşınabilir Sanat Projesi" çerçevesinde hazırlanan "İsim-Şehir" adlı sergi, Kartal'daki Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Görsel Sanatlar Yönetmeni Beral Madra, çağdaş sanatın geniş halk kitlelerine ulaşması amacıyla hazırlanan "Taşınabilir Sanat" projesini hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Madra, proje ile çağdaş sanatı şehir merkezinin dışındaki kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını, çok boyutlu şehir kavramını, sanatçıların yorumuyla anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Serginin izleyici kitlesini, yaşadığı kentle sanat aracılığıyla karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini ifade eden Madra, proje kapsamında çağdaş sanatın ustaları ile genç isimlerin halkla buluşacağını aktardı. Madra ayrıca, sergiyle resim ile fotoğraf, video ile klip arasındaki farkın görülmesinin sağlanacağını kaydetti.

"Taşınabilir Sanat Projesi"nin etkinlikleri kentin 39 ilçesine götüreceğini belirten Madra, kentin 5 ilçesinde yoğunlaşan sanat ve kültür mekanlarına ekonomik ve diğer nedenlerle ulaşamayan kitlelerin, proje sayesinde güncel sanat ve kültürü kendi ilçelerinde tanıyacağını ve deneyim sahibi olacağını anlattı.

Küratörlüğünü Derya Yüce'nin yaptığı ve 18 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Proje kapsamında 2010'a kadar İstanbul'un 39 ilçesindeki kültür merkezlerinde 20 ayrı sergi açılacak.

Sergi ile eş zamanlı olarak "Videoist 2010" video sanatı gösterimleri de yapılacak.

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