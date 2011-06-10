-TAŞIMALI EĞİTİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl ilk kez ortaöğretim 9 sınıflarda başlattığı ortaöğretimde taşımalı eğitim uygulamasına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim 10. sınıfları da dahil etti. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''ortaöğretime taşımalı eğitim uygulaması'' ile ilgili bir genelge yayımladı. Bakan Çubukçu, taşımalı ortaöğretim uygulamasının 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için ilk defa uygulandığını anımsatarak, çeşitli nedenlerle ortaöğretime erişimde sorunlar yaşayan 9. sınıf öğrencilerinin söz konusu okullara ulaşım ve öğle yemeği hizmetlerinden yararlanmalarının amaçlandığını belirtti. Genelgeye göre, taşımalı ortaöğretim uygulaması kapsamına alınacak öğrencileri tespit etmek için ''Planlama Komisyonu'' kurulacak. Komisyon, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık, beslenme ve benzeri konularda alınacak önlemlerin belirlenmesi ile ilgili planlama yapacak. Uygulama kapsamında oluşturulacak ''Değerlendirme Komisyonu'' ise, ilçelerin ortaöğretim taleplerini ve ulaşım planını gösteren krokileri inceleyerek taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerinin uygunluğunu tespit edecek. -5 KİLOMETREDEN AZ MESAFEDEN TAŞIMA YAPILMAYACAK- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında taşımalı ortaöğretim uygulamasına ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin alınacağını belirten Çubukçu, merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının öğrencilerinin taşıma kapsamına alınmayacağını kaydetti. Bakan Çubukçu, ''Ancak bu okulların bulunduğu yerleşim biriminde ortaöğretim düzeyinden herhangi bir resmi yurt veya pansiyon bulunmuyor ise öğrenciler taşımalı oratöğretim uygulamasına dahil edilebileceklerdir'' dedi. Taşımalı ortaöğretim uygulamasının her aşamasında hizmetin verimli ve ekonomik olmasından hareketle, taşıma merkezi olarak belirlenen okulların derse giriş ve çıkış saatleri dikkate alınarak güzergah birleştirilmesi yapılacak ve araçların geliş-gidiş hareketleri buna göre düzenlenecek. Genelgeye göre, 5 kilometreden az ve 30 kilometreden daha çok fazla mesafeden taşıma yapılmayacak. İl-ilçe belediye sınırları içerisinde taşıma yapılmayacak. 30 kilometre üzerindeki yerleşim birimleri ile taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler Devlet Parasız Yatılı Sınavları sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri sonrasında, açık kalan kontenjanlara yapılan mahalli sınavlara katılmaları için yönlendirilecek veya mahalli imkanlar çerçevesinde paralı yatılılık imkanlarından yararlandırılmaya çalışılacak.