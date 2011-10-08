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Yaşam

Taşımalı eğitime yağış engeli ANTALYA (A.A)

08 Ekim 2011 18:51

-Taşımalı eğitime yağış engeli ANTALYA (A.A) - 08.10.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yarından itibaren etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle taşımalı eğitim yapılacak okullar 10 Ekim Pazartesi günü tatil edildi.  Kaymakam Muhittin Pamuk, yaptığı açıklamada, yarın akşam saatlerinde başlayacak gökgürültülü yağışın, 11 Ekim'e kadar etkili olacağını söyledi. Yağışın kuvvetli rüzgarla birlikte beklendiğini ifade eden Pamuk, bu nedenle taşımalı eğitim yapılan okulların 10 Ekim'de tatil edildiğini kaydetti.  Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığını belirten Pamuk, özellikle üreticilerin sel ve fırtınaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

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